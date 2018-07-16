Главу района в Кузбассе назначили и.о. замгубернатора по строительству

КЕМЕРОВО, 16 июл — РИА Новости. Глава Кемеровского района Кузбасса Глеб Орлов назначен исполняющим обязанности заместителя губернатора Кузбасса по строительству, сообщает региональная администрация.

Прежний и.о. замгубернатора по строительству Александр Шнитко и и.о. начальника Главного управления капитального строительства (ГлавУКС) Дмитрий Шоцкий в июне были отстранены от должностей за неисполнение поручений, в частности, из-за затянувшихся работ на новой школе №81 в Новокузнецке.

"На должность исполняющего обязанности заместителя губернатора по строительству назначен Глеб Орлов. С 2015 года он был главой Кемеровского муниципального района", — говорится в сообщении.

По мнению врио кемеровского губернатора Сергея Цивилева, строительство — одна из важнейших отраслей экономики, от работы которой напрямую зависит качество жизни людей, их самочувствие и комфорт.

"Отрасли нужен инициативный лидер, профессионал, знающий все тонкости и подводные камни сложного механизма строительства, способный взять под жесткий контроль возведение объектов, которые формируют комфортную среду для жизни кузбассовцев. Приоритеты в кадровой политике не изменились — команда должна состоять из кузбассовцев, грамотных, высокопрофессиональных специалистов", — цитирует слова Цивилева его пресс-служба.

Глеб Орлов родился в 1975 году в Кемерово, получил высшее образование инженера-экономиста в Кузбасском государственном техническом университете, в 2018 году прошел профессиональную переподготовку по государственному и муниципальному управлению в Кемеровском государственном сельскохозяйственном институте. С 2010 по 2011 годы был директором муниципального предприятия "Управление капитального строительства" при мэрии Кемерово, после этого работал в администрации Кемеровского района заместителем по строительству и ЖКХ, первым замом главы. В 2015 году возглавил район.