Главными вопросами саммита станут Сирия и Иран, считает экс-советник Трампа

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Основными вопросами на повестке дня предстоящего российско-американского саммита станут темы Сирии и Ирана, заявил РИА Новости бывший советник Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Валид Фарес.

"Вопросы войны в Сирии и поведения Ирана в регионе, по прогнозам, будут среди самых важных, если не станут самыми основными вопросами на саммите президента (США Дональда) Трампа и президента (России Владимира) Путина", — заявил Фарес.

Кроме того, он выразил свое мнение относительно будущей политики Трампа в Сирии.

"США может и будет участвовать в обсуждениях с другими главными игроками международного сообщества, включая Россию, которая присутствует в Сирии и распространяет влияние на Иран и (президента Сирии Башара) Асада. Также к целям США относится вступление в политические конституционные переговоры, чтобы найти решение ", — отметил Фарес.

Тем не менее, отмечает экс-советник, нужны гарантии, что в обмен на достижение политического решения иранские войска и поддерживаемые Ираном силы будут выведены из Сирии.

"США исключают джихадистов, Россия исключает силы, связанные с Ираном. Это может стать основой для следующей фазы переговоров, чтобы в Сирии наступил послевоенный период и, в конечном итоге, конституционная эра после Асада", — заявил Фарес.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.