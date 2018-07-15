Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с Путиным

ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁТ ВСТРЕЧИ С ПУТИНЫМ, НО КАКИХ БЫ ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОН НИ ДОСТИГ, БУДЕТ КРИТИКА СО СТОРОНЫ ОППОНЕНТОВ