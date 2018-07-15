Глава МВД Италии рассказал о цели визита в Россию

РИМ, 15 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, приехавший в воскресенье в Москву, заявил, что с нетерпением ждет возможности восстановить деловые отношения с Россией.

"Я горжусь тем, что являюсь первым министром нового итальянского правительства, который приехал с официальной миссией в Россию, и не на матч, а на завтрашние политические и экономические встречи", — сказал Сальвини в интервью телеканалу Rainews24.

По словам чиновника, в Москве он встретится с главой МВД РФ Владимиром Колокольцевым, "руководителем ведомства по национальной безопасности" и рядом представителей итальянских и российских экономических кругов. "Потому что я с нетерпением жду, чтобы вернуться к работе, вести диалог, заниматься культурой и торговлей между Италией и Россией, потому что санкции никогда ничего не решали в истории человечества ", — добавил министр.

Общаясь с представителями итальянской прессы в посольстве страны в российской столице, Сальвини призвал "открыть каналы" для финансирования российского малого и среднего бизнеса, отметив, что это "стало бы мудрым сигналом".

В воскресенье итальянский политик посетит финал чемпионата мира по футболу. Сальвини уже выражал желание совместить посещение финала чемпионата с официальными обязанностями. По его словам, к нему поступило приглашение приехать в РФ от руководства российских силовых ведомств, он хотел бы обсудить темы миграции и антитеррора.

Ранее вице-премьер называл Россию фундаментальным союзником в борьбе против терроризма, с которым необходимо работать для защиты европейской цивилизации от исламских экстремистов. Также Сальвини, говоря об отношениях Италии с Россией, заявлял, что Риму нужно исходить из принципа добрососедства, так как Москва является значимым партнером в торговле и энергетике.