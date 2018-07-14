Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин вновь поздравил Эрдогана с победой на выборах и официальным вступлением в должность главы государства. С обеих сторон подчеркнут настрой на дальнейшее продвижение сотрудничества по самым различным направлениям.

"Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня и региональная проблематика", — говорится в сообщении. Также лидеры условились о продолжении контактов.