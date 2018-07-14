В Дохе назвали темы переговоров эмира Катара с Путиным

ДОХА, 14 июл — РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в воскресенье проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудит пути укрепления двусторонних отношений и примет эстафету проведения чемпионата мира по футболу, сообщило Катарское агентство новостей QNA.

По информации агентства, речь на переговорах между лидерами Катара и России пойдет о "путях укрепления прочных отношений между двумя дружественными странами, а также о региональных и международных проблемах, представляющих взаимный интерес".

Кроме того, эмир Катара примет участие в официальной церемонии передачи права на проведение чемпионата мира по футболу в присутствии президента России и президент ФИФА Джанни Инфантино. Аль Тани посмотрит финальный матч чемпионата с участием сборных Франции и Хорватии на стадионе "Лужники" в Москве.