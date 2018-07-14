Медведев провел встречу с правительством в неформальной обстановке

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в неформальной обстановке обсудил с членами правительства исполнение "майского указа" президента.

"Сегодня правительство в неформальной обстановке обсудило задачи по исполнению национальных проектов, поставленные в "майском указе" президента", — написал Медведев в социальной сети "Вконтакте".

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал новый "майский указ", определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Среди целей, которые предполагается достигнуть в этот срок, — улучшение ряда демографических показателей, вхождение РФ в число пяти крупнейших экономик мира, снижение в два раза уровня бедности в стране, инфляция не выше 4%. Для реализации указа потребуется дополнительно 8 триллионов рублей бюджетных расходов.