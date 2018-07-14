Додон осудил антироссийские декларации на международных площадках

КИШИНЕВ, 14 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что декларации "антироссийского характера", которые были приняты на международных площадках, политизированы и противоречат реальной ситуации.

Ранее Генеральная ассамблея ООН призвала Россию вывести войска из Приднестровья. Соответствующий проект резолюции, предложенный Молдавией, был вынесен на голосование 22 июня. Резолюцию поддержали 64 государства, против выступили 14. Еще 83 страны воздержались. При этом в МИД РФ заявил, что принятие резолюции ООН о выводе российских войск из Приднестровья может подорвать хрупкий прогресс урегулирования в регионе.

"Дал свою оценку декларациям антироссийского характера, которые в последние недели были приняты на различных международных площадках и касались роли миротворческого процесса в Республике Молдова. В качестве главы государства отметил абсолютно политизированный их характер, противоречащий той реальной ситуации, которая сложилась в Республике Молдова", — написал Додон на своей странице в Facebook в субботу после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Президент Молдавии отметил позитивные сдвиги в решении приднестровского урегулирования, которые укрепляют доверие между Кишиневом и Тирасполем.

"Сделанные с высоких трибун однобокие заявления не соответствуют положению дел, касающемуся миротворческой операции в Молдове, и являются частью внутриполитической борьбы и позиционирования в контексте предстоящих парламентских выборов в Молдове… Результаты миротворческой операции позитивно воздействуют на восстановление диалога в действующем формате "5+2" по поиску модели всеобъемлющего политического урегулирования и скорейшего разрешения приднестровского конфликта", — считает Додон.

На территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.