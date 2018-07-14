Президент Габона на встрече с Путиным заявил, что Африка нуждается в России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент Габона Али Бонго Ондимба на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Африка нуждается в поддержке РФ.

"Африка в вас нуждается. Ваша страна огромная, страна, которая обладает огромными возможностями и которая может многое привнести на пользу континента", — сказал габонский лидер на встрече с Путиным.

Он позитивно оценил то, что Россия не остается в стороне от темы урегулирования конфликтов на африканском континенте, в частности, в ЦАР. "Я думаю, было бы замечательно, если бы мы объединили свои усилия для того, чтобы мир установился в этой стране", — сказал руководитель Габона.

Путин, открывая встречу, отметил, что торгово-экономические связи с Габоном развиваются хорошими темпами, хотя товарооборот пока не слишком объемный.

"Нам, безусловно, есть над чем работать, включая и региональное урегулирование Центральной Африки", — сказал Путин, отметив активное участие Габона в этом вопросе.