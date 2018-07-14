Путин проинформирует Аббаса о контактах со странами Ближнего Востока

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом отметил сложность региональной ситуации и заявил о намерении обсудить недавние контакты России со странами Ближнего Востока.
Он сообщил, что проведет с Аббасом консультации по ситуации вокруг Палестины и двусторонним отношениям. "Я рад возможности проинформировать вас о наших контактах с вашими соседями, с лидерами других стран", — сказал Путин.
Лидер Палестины отметил, что регион переживает сложное время. В частности, беспокойство вызывают действия Израиля в части поселенческой активности, сказал Аббас. "Это действительно очень чувствительная для Палестины проблема, мы чувствуем опасность… Мы недовольны, и мы противостоим попыткам американцев навязать свои решения по самым чувствительным проблемам", — пояснил Аббас.
По его словам, не лучшее время переживают отношения Палестины и США, что обусловлено, в том числе, решением Вашингтона о переносе своего посольства в Иерусалим.
Аббас также поздравил Путина с успешным проведением в России чемпионата мира по футболу.