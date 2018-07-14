Путин проинформирует Аббаса о контактах со странами Ближнего Востока

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом отметил сложность региональной ситуации и заявил о намерении обсудить недавние контакты России со странами Ближнего Востока.

"Я знаю, что ситуация в регионе сложная, признателен вам за то, что вы использовали такой повод, как чемпионат мира, чтобы приехать в Москву", — сказал Путин, открывая встречу с Аббасом.

Он сообщил, что проведет с Аббасом консультации по ситуации вокруг Палестины и двусторонним отношениям. "Я рад возможности проинформировать вас о наших контактах с вашими соседями, с лидерами других стран", — сказал Путин.

Лидер Палестины отметил, что регион переживает сложное время. В частности, беспокойство вызывают действия Израиля в части поселенческой активности, сказал Аббас. "Это действительно очень чувствительная для Палестины проблема, мы чувствуем опасность… Мы недовольны, и мы противостоим попыткам американцев навязать свои решения по самым чувствительным проблемам", — пояснил Аббас.

По его словам, не лучшее время переживают отношения Палестины и США, что обусловлено, в том числе, решением Вашингтона о переносе своего посольства в Иерусалим.

Аббас также поздравил Путина с успешным проведением в России чемпионата мира по футболу.