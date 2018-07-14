Орловский облизбирком зарегистрировал Клычкова на выборах губернатора

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Орловской области в субботу зарегистрировала врио главы региона Андрея Клычкова кандидатом на должность губернатора, вместе с ним кампанию поведут пять человек, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.

Документы на регистрацию подали кандидат от "Патриотов России" Елена Крачнакова, представитель "Справедливой России" Руслан Перелыгин, кандидат от партии "Родина" Евгений Алёхин, кандидат от ЛДПР Андрей Куцын и выдвиженец от КПРФ Клычков. Все, кроме него, были зарегистрированы 12 июля.

"Сегодня избирательная комиссия приняла решение о регистрации Андрея Евгеньевича Клычкова кандидатом на должность губернатора Орловской области", — сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.

Представитель избирательного штаба Клычкова рассказала, что в субботу в регионе открылся штаб общественной поддержки Клычкова. Возглавил его Иван Мосякин, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России. В состав штаба вошли представители крупных общественных организаций области и известные в регионе люди. Клычков представил участникам свою предвыборную программу. Члены штаба будут знакомить с этим документом жителей области.

Выборы губернатора пройдут в Орловской области в единый день голосования 9 сентября.