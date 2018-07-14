Орловский облизбирком зарегистрировал Клычкова на выборах губернатора

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Орловской области в субботу зарегистрировала врио главы региона Андрея Клычкова кандидатом на должность губернатора, вместе с ним кампанию поведут пять человек, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
"Сегодня избирательная комиссия приняла решение о регистрации Андрея Евгеньевича Клычкова кандидатом на должность губернатора Орловской области", — сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
Представитель избирательного штаба Клычкова рассказала, что в субботу в регионе открылся штаб общественной поддержки Клычкова. Возглавил его Иван Мосякин, председатель регионального отделения Союза пенсионеров России. В состав штаба вошли представители крупных общественных организаций области и известные в регионе люди. Клычков представил участникам свою предвыборную программу. Члены штаба будут знакомить с этим документом жителей области.
Выборы губернатора пройдут в Орловской области в единый день голосования 9 сентября.