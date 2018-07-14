Экс-глава МЧС Пучков возглавил предвыборный штаб врио губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл – РИА Новости. Экс-глава МЧС Владимир Пучков стал руководителем предвыборного штаба врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, который претендует на пост главы края, сообщил в субботу предвыборный штаб кандидата.

"Руководителем краевого предвыборного штаба Тарасенко стал экс-глава МЧС Владимир Пучков. В приморье его имя хорошо известно. В 2016 году Владимир Пучков в должности министра боролся с последствиями тайфуна "Лайонрок", — сообщает предвыборный штаб.

В свою очередь Пучков, комментируя свое назначение в ходе первого заседания предвыборного штаба, заявил, что для него "очень большая честь и ответственность возглавлять предвыборный штаб".

Ранее Тарасенко сообщал, что кандидатом на пост сенатора в случае его победы будет Владимир Пучков.

Досрочные выборы губернатора Приморского края состоятся в единый день голосования 9 сентября. О своем выдвижении на выборы избирком уведомили врио губернатора края Андрей Тарасенко от ЕР, депутат законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко от КПРФ, выдвинутый ЛДПР депутат Госдумы Андрей Андрейченко и краевой депутат Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).