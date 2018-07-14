Лавров сравнил референдум в Крыму с ситуацией вокруг Косово

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил присоединение Крыма к России с ситуацией вокруг одностороннего признания независимости Косово и референдумом на Фолклендских (Мальвинских островах).
Министр напомнил, что Крым был присоединен к РФ в результате свободного волеизъявления на референдуме. "Все это было намного прозрачнее и легитимнее, чем одностороннее признание независимости Косово без всякого референдума", — заявил Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу, текст которого размещен на сайте МИД РФ.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
"Надеюсь, параллель, которую я пытаюсь провести, вам понятна", — сказал министр ведущему.
Фолклендские, или Мальвинские, как их называют в Аргентине, острова — предмет давнего спора между Аргентиной и Великобританией, приведшего в 1982 году к вооруженному конфликту. Аргентина попыталась силой закрепиться на островах, которые Великобритания контролирует с 1833 года. В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев и 255 британцев. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".