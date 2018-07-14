Лавров сравнил референдум в Крыму с ситуацией вокруг Косово

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сравнил присоединение Крыма к России с ситуацией вокруг одностороннего признания независимости Косово и референдумом на Фолклендских (Мальвинских островах).

Глава МИД РФ заявил, что в отличие от случая Косово жители Крыма выбрали статус полуострова более прозрачно и законно.

Министр напомнил, что Крым был присоединен к РФ в результате свободного волеизъявления на референдуме. "Все это было намного прозрачнее и легитимнее, чем одностороннее признание независимости Косово без всякого референдума", — заявил Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу, текст которого размещен на сайте МИД РФ.

Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

"Мне один приятель рассказывал, что, когда на Генеральной Ассамблее ООН собирались обсуждать вопрос Мальвинских (Фолклендских) островов, наши британские коллеги разослали своим послам по всему миру инструкции, чтобы убедить страны своего пребывания в том, что статус Фолклендских островов был определен в ходе свободного и честного референдума среди местных жителей в полном соответствии с Уставом ООН и правом народов на самоопределение и что санкции, введенные аргентинским правительство по итогам референдума, нелегитимны и заслуживают осуждения", — заявил Лавров.

"Надеюсь, параллель, которую я пытаюсь провести, вам понятна", — сказал министр ведущему.

Фолклендские, или Мальвинские, как их называют в Аргентине, острова — предмет давнего спора между Аргентиной и Великобританией, приведшего в 1982 году к вооруженному конфликту. Аргентина попыталась силой закрепиться на островах, которые Великобритания контролирует с 1833 года. В ходе конфликта погибли 649 аргентинцев и 255 британцев. В 72-дневной войне Великобритания одержала победу.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".