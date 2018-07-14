Песков прокомментировал предстоящую встречу Путина и Трампа

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неуместными разговоры о том, что в ходе встречи в Хельсинки лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут о чем-либо торговаться.

Встреча лидеров двух стран в Хельсинки запланирована на 13.00 мск понедельника. Это будут первые полноформатные переговоры вне саммитов.

Песков, говоря о предстоящем саммите, отметил, что в данном случае нельзя использовать слово "торг". "Вы знаете, что отношения находятся в плачевном состоянии, и вы знаете, что Россия не была инициатором вот такого обрушения всего комплекса наших отношений", — сказал он в интервью телеканалу RT.

При этом пресс-секретарь отметил, что четкой повестки саммита не существует, но Москва надеется, что на саммите будут проявлены хотя бы зачатки политической воли. "Четкой повестки дня, прописанной "от А до Я", не существует, ее будут по ходу определять сами главы государств", — добавил Песков.