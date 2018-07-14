Лавров назвал НАТО атавизмом холодной войны

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) является атавизмом времен холодной войны, однако это реальность, которую Москва принимает.RT Ларри Кингу.
Он отметил, что у РФ и НАТО есть общие враги и проблемы, требующие решения, в том числе международный терроризм, изменения климата, наркотрафик, организованная преступность. "Ничего из этого не решается эффективным путем через расширение НАТО", — подчеркнул министр. Лавров отметил, что альянс не может диктовать другим странам, как им следует поступать с безопасностью, потому необходим диалог. Пока же сотрудничество РФ с НАТО заморожено с 2014 года, напомнил министр.
Страны-участницы саммита НАТО в Брюсселе в итоговом заявлении в среду заявили, что РФ ведет провокационную деятельность у границ НАТО, в том числе размещая ракеты в Калининграде. В заявлении вновь говорится о "незаконной аннексии" Крыма.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".