Лавров назвал НАТО атавизмом холодной войны

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) является атавизмом времен холодной войны, однако это реальность, которую Москва принимает.

"НАТО — это атавизм времен холодной войны, но это реальность, которую мы принимаем. Мы не считаем, что попытки НАТО расшириться все дальше, ближе к российской границе, проглатывая страны, которые, как мы считаем, не добавляют безопасности альянсу, являются способом решить сегодняшние проблемы", — сказал Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу.

Он отметил, что у РФ и НАТО есть общие враги и проблемы, требующие решения, в том числе международный терроризм, изменения климата, наркотрафик, организованная преступность. "Ничего из этого не решается эффективным путем через расширение НАТО", — подчеркнул министр. Лавров отметил, что альянс не может диктовать другим странам, как им следует поступать с безопасностью, потому необходим диалог. Пока же сотрудничество РФ с НАТО заморожено с 2014 года, напомнил министр.

По словам главы МИД РФ, НАТО, включая США, тратят на оборону примерно в 20 раз больше средств, чем РФ. "Без США – европейцы тратят в четыре раза больше, чем РФ. Я полагаю, что, возможно, частично это может быть связано с разницей в производительности труда, но это не может быть единственным объяснением", — отметил Лавров.

Страны-участницы саммита НАТО в Брюсселе в итоговом заявлении в среду заявили, что РФ ведет провокационную деятельность у границ НАТО, в том числе размещая ракеты в Калининграде. В заявлении вновь говорится о "незаконной аннексии" Крыма.

"Ничего нового в этих заявлениях нет, мы их слышим несколько лет. Мы воспринимаем их как инерцию от мышления времен холодной войны и ничего больше", — заявил Лавров, комментируя итоговое заявление саммита. По его словам, НАТО следует оставить такую риторику, так как холодная война давно закончилась.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".