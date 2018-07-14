РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Лавров назвал НАТО атавизмом холодной войны

(обновлено: 00:09 14.07.2018)
22620
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСергей Лавров. Архивное фотоСергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс (НАТО) является атавизмом времен холодной войны, однако это реальность, которую Москва принимает.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Захарова рассказала, как Запад обманул Россию‍
"НАТО — это атавизм времен холодной войны, но это реальность, которую мы принимаем. Мы не считаем, что попытки НАТО расшириться все дальше, ближе к российской границе, проглатывая страны, которые, как мы считаем, не добавляют безопасности альянсу, являются способом решить сегодняшние проблемы", — сказал Лавров в интервью ведущему RT Ларри Кингу.

Он отметил, что у РФ и НАТО есть общие враги и проблемы, требующие решения, в том числе международный терроризм, изменения климата, наркотрафик, организованная преступность. "Ничего из этого не решается эффективным путем через расширение НАТО", — подчеркнул министр. Лавров отметил, что альянс не может диктовать другим странам, как им следует поступать с безопасностью, потому необходим диалог. Пока же сотрудничество РФ с НАТО заморожено с 2014 года, напомнил министр.

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
National Interest назвал роковую ошибку политики США в отношении России
По словам главы МИД РФ, НАТО, включая США, тратят на оборону примерно в 20 раз больше средств, чем РФ. "Без США – европейцы тратят в четыре раза больше, чем РФ. Я полагаю, что, возможно, частично это может быть связано с разницей в производительности труда, но это не может быть единственным объяснением", — отметил Лавров.

Страны-участницы саммита НАТО в Брюсселе в итоговом заявлении в среду заявили, что РФ ведет провокационную деятельность у границ НАТО, в том числе размещая ракеты в Калининграде. В заявлении вновь говорится о "незаконной аннексии" Крыма.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
СМИ рассказали, почему на Западе боятся встречи Трампа с Путиным
"Ничего нового в этих заявлениях нет, мы их слышим несколько лет. Мы воспринимаем их как инерцию от мышления времен холодной войны и ничего больше", — заявил Лавров, комментируя итоговое заявление саммита. По его словам, НАТО следует оставить такую риторику, так как холодная война давно закончилась.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

НАТО: история расширения
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
НАТО: история расширения
Комментировать
Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Дядя Вова
Не о том речь. Надо спрашивать - а после России кто следующий? Вы же не думаете, что амбиции гегемона закончатся на нас ! )
01:00
14.07.2018
ОтветитьНе отвечать
egenius.sukharev
Ну да, только если считать , что то , что делают русские , агрессия русского империализма , это просто так , детские шалости , тогда да!
00:10
14.07.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена