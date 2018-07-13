Ушаков рассказал о формате встречи Путина и Трампа

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал подробности предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Ушаков напомнил, что саммит состоится 16 июля в Президентском дворце в Хельсинки. По его словам, встреча начнется с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. В последующем, отметил помощник президента, переговоры продолжатся на рабочем завтраке с участием некоторых членов делегаций. После этого главы двух стран проведут совместную пресс-конференцию.

По словам Ушакова, центральной темой саммита станет текущее состояние отношений и перспективы развития двустороннего взаимодействия. Однако помощник президента заявил, что в ходе переговоров будут затронуты ключевые международные вопросы, включая сирийский вопрос, украинский кризис и проблематику Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). При этом Ушаков не исключил, что Путин и Трамп затронут энергетическую повестку.

Помощник президента подчеркнул, что цель саммита заключается в принятии конкретных шагов по улучшению отношений России и США. При этом он отметил, что предстоящая встреча лидеров двух стран станет главным событием лета в дипломатии.

Переговоры Путина и Трампа состоятся 16 июля. Это будет первая полноформатная встреча президентов двух стран без привязки к саммитам.