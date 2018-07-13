МИД выразил протест греческому послу из-за высылки дипломатов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. МИД России рассматривает высылку российских дипломатов из Греции как абсолютно необоснованную, не подтверждённую фактами с греческой стороны и вредящую двусторонним отношениям, говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

"13 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в Российской Федерации Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с высылкой двух российских дипломатов и запрещением на въезд еще двум гражданам Российской Федерации. Было подчеркнуто, что рассматриваем данную акцию как абсолютно необоснованную, не подтвержденную фактами с греческой стороны, идущую вразрез с характером наших двусторонних отношений и способную нанести им серьезный ущерб", — заявили в МИД РФ.

"Очевидно, что за антироссийским решением правительства Греции, приуроченным к открытию саммита НАТО, стоит Вашингтон, открыто поддержавший данные действия в заявлении госдепа", — отмечается в сообщении.

Греческая газета "Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники в среду сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности". Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония". Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.