Путин встретится с президентом Судана до финала ЧМ

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится c президентом Судана Омаром аль-Баширом до финала чемпиона мира по футболу, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

"Будет. До финала. Предположительно, да (будет для журналистов – ред.)", — сказал Песков, на вопрос о том, будет ли Путин встречаться с президентом Судана, который хотел встретиться с российским лидером во время своей поездки на чемпионат мира.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Финал турнира между сборными Франции и Хорватии состоится 15 июля в Москве.