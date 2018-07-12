Медведев назначил двух заместителей министра сельского хозяйства

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил бывшего вице-губернатора Воронежской области Максима Увайдова и зампреда правления Россельхозбанка Оксану Лут заместителями министра сельского хозяйства, следует из опубликованных на сайте кабинета министров распоряжений.

"Назначить Увайдова Максима Иосифовича заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации", — говорится в одном из документов. Аналогичное решение принято в отношении Оксаны Лут.

Лут ранее занимала должность заместителя председателя правления Россельхозбанка (до мая банк возглавлял министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев). Она работала на этой должности с августа 2015 года (а до этого несколько лет возглавляла различные департаменты Россельхозбанка), в июне 2018 года пришла в Минсельхоз в качестве советника министра.

В свою очередь, Увайдов в Минсельхозе уже работал: так, в 2002-2007 годах он занимал должность заместителя директора департамента правового обеспечения аграрного министерства (главой Минсельхоза в это время был Алексей Гордеев, сейчас — вице-премьер РФ). В 2007 году Увайдов департамент возглавил.

В 2009 году, когда Гордеев стал губернатором Воронежской области, Увайдов перешел на должность главы департамента имущественных и земельных отношений региона, а в 2012 году, сохранив пост руководителя департамента, стал заместителем председателя правительства области. В июне 2018 года он также перешел в Минсельхоз РФ в качестве советника министра.