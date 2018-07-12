Патрушев обсудил с генсекретарем по обороне Франции борьбу с терроризмом

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с генеральным секретарем по обороне и нацбезопасности Франции Клер Ландэ противодействие терроризму и предотвращение опасных явлений в киберпространстве, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ в четверг.

"Секретарь Совета Безопасности России встретился в Москве с генеральным секретарем по обороне и национальной безопасности Франции. Николай Патрушев и госпожа Клер Ландэ обсудили перспективы взаимодействия Москвы и Парижа по линии советов безопасности, обменялись мнениями по тематикам противодействия терроризму и предотвращения опасных явлений в киберпространстве, а также по ряду проблем региональной и международной безопасности", — говорится в сообщении.