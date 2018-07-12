Сулейман Керимов мог пропустить заседание из-за болезни, полагают в СФ

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Сенатор Сулейман Керимов мог заболеть и поэтому пропустить первое после его возвращения в Россию заседание комитета Совета Федерации по регламенту, членом которого он является, сообщил журналистам глава комитета Андрей Кутепов.

Керимова не было в четверг на заседании комитета, передаёт корреспондент РИА Новости.

"Может быть, он заболел. Мы сегодня все чувствуем себя не очень хорошо — какой-то вирус, наверное, гуляет",- сказал Кутепов.

Он выразил уверенность, что Керимов будет присутствовать на пленарном заседании Совфеда в пятницу, 13 июля. "Однозначно, поверьте", — заверил Кутепов.

Вместе с тем источник в аппарате Совфеда сообщил РИА Новости, что Керимов может пропустить первое после своего возвращения в Россию из Франции заседание Совета Федерации. В отличие от заседаний комитетов, сенаторы обязаны присутствовать на каждом пленарном заседании верхней палаты или предоставить убедительную причину своего отсутствия (болезнь либо служебная командировка).

"Керимов, судя по всему, может завтра не появиться на заседании. У нас нет подтверждения, что он будет", — сказал собеседник агентства.

Другой источник в аппарате отметил, что Керимов и ранее практически никогда не посещал заседания комитета по регламенту.

Как сообщил РИА Новости помощник Керимова Алексей Красовский, сенатор "планировал быть" на пленарном заседании Совфеда в пятницу. Вместе с тем Красовский не ответил на вопрос, осталась ли эта информация актуальной на сегодняшний день.