Советник лидера Ирана назвал переговоры с Путиным конструктивными

Владимир Путин и старший советник верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти во время встречи. 12 июля 2018

Владимир Путин и старший советник верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным вопросам Али Акбар Велаяти во время встречи. 12 июля 2018

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти назвал прошедшие в четверг переговоры с президентом России Владимиром Путиным конструктивными и искренними, передает телекомпания IRIB.

"Эта встреча носила конструктивный, ясный и искренний характер,… мы обсудили все темы, представляющие интерес для обеих стран", — заявил он после встречи, отметив, что длилась она примерно два часа.

Велаяти добавил, что на встрече с Путиным обсудил сотрудничество в сфере мирного атома, вопросы, связанные с транспортным коридором Север-Юг и нефтяное досье.

Он также сообщил, что лидер Ирана Али Хаменеи рассматривает отношения Москвы и Тегерана как стратегические.