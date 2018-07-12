Песков рассказал о послании Роухани и Хаменеи Путину

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Послания президенту России Владимиру Путину от президента Ирана Хасана Роухани и аятоллы Али Хаменеи прежде всего касаются двухсторонних отношений, также в них затронуто положение дел в регионе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это послания, которые касаются двухсторонних отношений прежде всего. Вы знаете, что это очень объемные отношения по своим компонентам — российско-иранские и политические, торгово-экономические отношения и отношения в иных областях", — сказал Песков в ответ на вопрос, касаются ли два послания к президенту саммита Путина и президента США Дональда Трампа.

Песков отметил, что послания также касались положения дел в регионе.

"Мы сообщили всё, что хотели сообщить относительно вчерашней встречи", — сказал Песков, отвечая на вопрос, была ли выработана на встрече Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху позиция по поводу присутствия иранских сил в Сирии.