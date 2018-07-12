Песков переадресовал вопрос о высылке дипломатов из Греции в МИД

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о высылке российских дипломатов из Греции.

"Это вопрос министерству иностранных дел", — сказал Песков, отвечая на вопрос, объяснили ли греческие власти причину высылки российских дипломатов из Греции.

Греческая газета "Катимерини" со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники в среду сообщила, что Греция высылает двух российских дипломатов и запрещает еще двум дипломатам въезд в страну "за противоправные действия против национальной безопасности". Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, комментируя планы высылки российских дипломатов, указал на "поведение, направленное на вмешательство в проблему бывшей югославской республики Македония". Чиновник в правительстве Греции рассказал РИА Новости, что высылка российских дипломатов из Греции является "конкретным инцидентом" и не связана с отношениями двух стран.

В МИД РФ в среду заявили, что Россия зеркально ответит на высылку Грецией российских дипломатов.