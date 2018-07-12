МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Бывший руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко рассказал РИА Новости, с какими сложностями приходится сталкиваться при подготовке саммита лидеров России и США.

"Здесь сложность одна — определяется место встречи, определятся время проведения, что в эти варианты входит, есть ли там ланч? Каким лимитом времени располагают оба лидера? Какой состав делегаций? Все это обговаривается заблаговременно. Конечно, там вопросы охраны и безопасности учитываются", — сказал Шевченко.

При этом он подчеркнул, что лидеры могут выйти за установленные временные рамки, самостоятельно решив, сколько времени и раундов им необходимо для обсуждения всех вопросов.

"Главное для служб протоколов двух стран — это создать комфортные условия для работы Путина и Трампа. Остальное все зависит от них — сколько они там будут говорить, какие перерывы будут делать", — рассказал собеседник агентства.

Российская группа подготовки саммита Путина и Трампа три дня в Хельсинки. Экс-глава протокола Горбачева и Ельцина рассказал нам о таких встречах: лидеры не ограничены во времени, а меню ланча учитывает их вкусовые привычки. Посмотрим, что предложат президентам. Каша VS Гамбургер. pic.twitter.com/RnEsJPfdbC — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 12 июля 2018 г.

Тонкости протокола

Предыдущая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы состояться в ноябре 2017 года на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, однако она сорвалась из-за протокольных формальностей. Лидеры смогли лишь кратко пообщаться "на ногах". Как пояснил тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, США пытались согласовать отдельную встречу, предложив время и место, которые устраивали только их. По правилам протокола, на таких условиях личные переговоры президентов состояться не могли.

По протоколу, встречи последовательно чередуются: если в прошлый раз встречались в помещении, хозяйкой которого была одна страна, то в следующей раз эта делегация "идет в гости". В Гамбурге, на саммите G20, где Трамп и Путин встретились в первый раз, переговоры проходили на "территории" американцев.

В качестве примера Шевченко вспомнил, как протокольщики готовили первый саммит лидеров СССР и США Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Женеве. Эти и последующие переговоры коренным образом изменили двусторонние отношения и всю международную обстановку: две сверхдержавы перешли от открытой конфронтации холодной войны к политике компромиссов и соглашений.

"Когда была первая встреча Горбачева и Рейгана в Женеве в 1985 году, мы приезжали заблаговременно, все обговаривали с американцами. Вот, давайте знакомство и первый раунд переговоров будут проходить на территории резиденции посла США в Женеве, а следующая была уже на нашей стороне. Здесь много деталей, вплоть до меню, которое учитывает вкусовые привычки лидеров", — рассказал Шевченко.

Он уточнил, что, как правило, на перекус при проведении подобных переговоров отводится мало времени.

"Меню составляется и согласовывается, времени на ланч, как правило, отводится немного. Это все зависит также от "формулы" встречи и количества раундов переговоров", — пояснил экс-глава службы протокола.

Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки. Как сообщили в Кремле, они намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. До этого Путин и Трамп встречались в Гамбурге на полях G20, а затем кратко пообщались на саммите АТЭС во Вьетнаме.