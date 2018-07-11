ЦИК заверил списки кандидатов на довыборы в Госдуму от восьми партий

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Центризбирком России заверил списки кандидатов в депутаты на довыборы в Госдуму седьмого созыва по одномандатным округам от восьми партий, в том числе, от трех парламентских – "Единой России", КПРФ и "Справедливой России". Соответствующие постановления были приняты на заседании ведомства в среду.

Довыборы в Госдуму пройдут 9 сентября в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Согласно принятым документам, ЦИК заверил: список из одного кандидата в депутаты Госдумы, выдвинутого партией "Патриоты России"; список из шести кандидатов от КПРФ; список из семи кандидатов от партии "Справедливая Россия"; список из 19 кандидатов от партии "Коммунисты России"; список из пяти кандидатов от партии "Единая Россия".

Согласно постановлению о регистрации списка от "Единой России", в число кандидатов в депутаты Госдумы вошли Александр Хинштейн и журналист Евгений Примаков.

Также на заседании комиссии было принято постановление о заверении списка кандидатов в депутаты на довыборы в Госдуму от партии "Яблоко" в количестве четырёх человек, и одного претендента от "Коммунистической партии социальной справедливости" и одного кандидата от "Парнас".

Кроме того, на заседании ведомства были зарегистрированы уполномоченные партии на дополнительных выборах в Госдуму.