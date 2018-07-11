Советник верховного лидера Ирана Велаяти прибывает в Москву 11 июля

28 января 2015. Президент России Владимир Путин (слева) и специальный представитель президента Исламской Республики Иран, советник Верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным делам Али Акбар Велаяти. Архивное фото

28 января 2015. Президент России Владимир Путин (слева) и специальный представитель президента Исламской Республики Иран, советник Верховного руководителя Исламской Республики Иран по международным делам Али Акбар Велаяти. Архивное фото

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти прибывает в Москву 11 июля, в четверг запланированы ряд встреч с российскими официальными лицами, сообщил РИА Новости глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Да, подтверждаем, он прибывает сегодня… Встречи с российскими официальными лицами пройдут 12 июля",- сказал он.

При этом Кабулов отметил, что переговоров в МИД РФ у Велаяти не запланировано.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми сообщил, что советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Велаяти отправится в среду в Москву, чтобы передать послание от лидера Ирана Али Хаменеи и президента Хасана Роухани президенту РФ Владимиру Путину с разъяснением позиции Тегерана в отношении выхода США из ядерной сделки.

Также планируется, что Велаяти в пятницу выступит на панельной дискуссии международного клуба "Валдай".

Велаяти ранее уже посещал Россию. В феврале 2016 года в ходе своего четырехдневного визита в Москву он встретился с президентом РФ Путиным, министром обороны Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными лицами.