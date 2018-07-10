В Мособлдуме поддержали намерение Монсона стать депутатом

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что поддерживает намерение многократного чемпиона мира по джиу-джитсу и грэпплингу, американского бойца смешанных единоборств Джеффа Монсона стать депутатом.

Монсон получил российский паспорт в День России — 12 июня. Спортсмен принес присягу российскому законодательству. Монсон в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал о намерении строить политическую карьеру в России и стать членом парламента Красногорска, а потом "дорасти до Государственной думы".

"Имеет полное право — паспорт получил. В соответствии с законом имеет полное право, в президенты не имеет (права выдвигаться — ред.), а все остальное имеет как гражданин России. Он изъявил такое желание. Тем более он активно сейчас уже (занимается — ред.) с детишками — спорт, продвижение. Имеет активную гражданскую позицию. Всегда "за". Ну и хорошее (дело)… всему миру показать, что вот есть человек, стал гражданином — ему все двери открыты и возможности баллотироваться", — сказал Брынцалов журналистам во вторник.