БЕРЛИН, 9 июл — РИА Новости. Российская делегация на встрече с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгием Церетели подняла вопрос выдвижения антироссийских резолюций, основанных не на фактах, а на неправдивых новостях, сообщил глава российской делегации на сессии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Обсуждение началось с того, что мы говорили о том, что те авторы резолюций, которые их предлагают, не видели ничего своими глазами и основываются на фейковых новостях. Говорили о том, что нам необходимо проверять факты, которые содержатся в текстах резолюций. Соответственно, в том случае, если, допустим, речь идет о правах человека в России, нужно, чтобы парламентарий съездил в Россию, если речь идет о Донбассе, нужно быть на Донбассе. Он (Церетели) в принципе отнесся к этому с пониманием и сказал, что он, со своей стороны, тоже готов в этом нас поддерживать", — сообщил Толстой журналистам по итогам встречи.

Толстой отметил, что делегация РФ попросила Церетели о беспристрастности в рассмотрении вопросов, кроме того, стороны договорились продолжении сотрудничества.

"Отдельно говорили о возможностях совместных действий с ОБСЕ на направлении урегулирования различных конфликтов. Но это был скорее абстрактный разговор, он пока до деталей не дошел", — отметил Толстой.

Российский политик добавил, что делегация также высказывала претензии по процедуре голосования по резолюциям.

"Сказали, что необходимо каждый раз спрашивать воздержавшихся, чтобы тоже была возможность подсчитать их голоса и занести в протокол. Мнение тех, кто ни за, ни против, тоже мнение. Поэтому довели до него эту обеспокоенность. Он пообещал впредь только так и делать", — заключил Толстой.

Ранее общий комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ поддержал проект резолюции о нарушении прав человека и основных свобод в Крыму и Севастополе, однако российская делегация заявила, что голосование за документ было проведено некорректно.

Двадцать седьмая ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит 7-11 июля в Берлине. Общая тема сессии: "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов".

Среди членов думской части делегации — глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, первый зампред комитета по образованию Геннадий Онищенко. Сенатскую часть представляют, в том числе, зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров, первый замглавы комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампред комитета по международным делам Александр Бабаков, член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.