Туск назвал ошибкой поддержку "Северного потока — 2" странами ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 июл — РИА Новости. Проект "Северный поток — 2" не отвечает стратегическим интересам Европы, но некоторые страны ЕС заняли другую позицию, заявил в понедельник глава Евросовета Дональд Туск.

"Мы обсуждали "Северный поток — 2", но ничего нового сообщить не могу, мы пытаемся получить мандат на применение энергетических правил ЕС, но, к сожалению, некоторые страны заняли абсолютно иную позицию. Мое личное мнение,… это ошибка, и не служит стратегическим интересам Европы, безопасности, не отвечает нашим правилам", — сказал он после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Компанией, созданной для планирования, строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода "Северный поток — 2", является Nord Stream 2 AG (контролируется "Газпромом"). Разрешение на строительство уже выдали ФРГ, Финляндия и Швеция. Осталось получить согласие от Дании.

Против реализации "Северного потока — 2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство газопровода. Их лидеры уверены, что это политический проект.