ЕР утвердила кандидатов в депутаты ГД по одномандатным округам на довыборах

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. "Единая Россия" на заседании генсовета партии в понедельник утвердила своих кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах депутатов ГД.

"Решение принято", — озвучил результаты голосования секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Председатель счетной комиссии Валерий Рязанский уточнил, что "все участники получили 190 "за", один — "против".

Так, партия поддержала выдвижение Александра Хинштейна (Самарский одномандатный избирательный округ №158), Евгения Примакова (Саратовская область – Балашовский одномандатный избирательный округ №165), Александра Ярошука (Калининградская область – Центральный одномандатный избирательный округ №98), Дмитрия Сватковского (Нижегородский одномандатный избирательный округ №129) и Сергея Веремеенко (Тверская область – Заволжский одномандатный избирательный округ №180).

Довыборы в Госдуму пройдут 9 сентября в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Также генсовет согласовал предложения Ямало-Ненецкого реготделения партии о кандидатурах на должность губернатора региона: врио губернатора региона Дмитрий Артюхов, главврач ГБУЗ ЯНАО Новоуренгойской центральной городской больницы Ирина Груздева и зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарев.