Жириновский надеется, что Россия будет дружить с Турцией, как с Белоруссией

АНКАРА, 9 июл — РИА Новости, Алёна Палажченко. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, прибывший в Анкару на церемонию инаугурации президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил о возможности расширения российско-турецкого сотрудничества вплоть до формата союзного государства РФ и Белоруссии.

Высший избирательный совет Турции опубликовал окончательные результаты прошедших в стране 24 июня президентских и парламентских выборов, их победителем назван Эрдоган с результатом 52,59%. Его инаугурация состоится 9 июля, после чего в Турции произойдет окончательный переход с парламентской на президентскую форму правления, одобренную на референдуме в апреле 2017 года. Как ранее сообщила пресс-служба кабмина РФ, российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Эрдоган положительно настроен к нам. Конечно, он хочет иметь отношения и с Западом, но Запад этого не хочет. Турция — мусульманская страна, и у Запада много проблем с мусульманами. У Турции взаимовыгодные отношения с Россией. Надеемся, что при новом сроке Эрдогана отношения резко активизируются по всем позициям, возможно расширение военного сотрудничества. В перспективе Турция может вступить в ШОС и ЕАЭС… Мы сторонники договора с Турцией, возможно, как с Белоруссией. И никаких виз", — сказал Жириновский, выступая перед российскими соотечественниками в Анкаре.

По его мнению, Россия и Турция могут пойти друг другу навстречу в вопросах признания присоединения Крыма и непризнанной Турецкой республики Северного Кипра.

"У нас с Крымом вопрос решен раз и навсегда. Ошибка 1991 года была в том, когда Ельцин оставил этот вопрос открытым. Вопрос Кипра уже 44 года обсуждают. Я помню, как "черные полковники" (военная хунта, правившая Грецией в 1974 году – ред.) сделала там переворот. Мы за компромисс: Турция признает Крым, и с нашей стороны мы тоже пойдем навстречу", — добавил Жириновский.