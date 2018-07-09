В Приморье прокомментировали сообщения о самолете Ким Чен Ына

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Администрация Приморья не имеет информации о самолете лидера КНДР, который, как утверждает южнокорейское информагентство, приземлился во Владивостоке, сообщили РИА Новости представитель администрации края.

"Сегодня прилетела делегация из Китая на своем самолете, про северокорейский самолет информации нет", — сказал собеседник агентства.

Представитель консульства КНДР во Владивостоке также сообщил, что не располагает официальной информацией о прибытии борта.

Ранее агентство Рёнхап заявило, что правительственный самолет, который обычно использует для перелетов лидер КНДР Ким Чен Ын и другие высокопоставленные северокорейские чиновники, был замечен во Владивостоке, а спустя три часа вылетел обратно в Пхеньян. По данным источника агентства, в самолете могли быть чиновники, ответственные за подтверждение участия Ким Чен Ына в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и, соответственно, подготовку его возможного визита во Владивосток в сентябре.

Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил приглашение лидеру КНДР посетить Россию с визитом. Он сказал, что это можно сделать в сентябре в рамках ВЭФ, либо согласовать отдельно по линии МИД. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва пока не получила окончательного подтверждения визита от северокорейской стороны.