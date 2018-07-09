Претендующий на пост главы Приамурья Орлов подал документы в избирком

ВЛАДИВОСТОК, 9 июл — РИА Новости. Врио губернатора Приамурья Василий Орлов подал в областную избирательную комиссию документы на выдвижение в качестве кандидата на должность главы региона, сообщает в понедельник избирком.

Экс-губернатор области Александр Козлов стал главой Минвостокразвития, президент России Владимир Путин назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая. Досрочные выборы главы Приамурья пройдут 9 сентября.

"Рабочая группа облизбиркома сегодня приняла документы от Василия Орлова, временно исполняющего обязанности амурского губернатора. Кандидат был выдвинут региональным отделением политической партии "Единая Россия", — говорится в сообщении.

Документы на выдвижение в Амуризбиркоме принимают до 15 июля включительно. Период регистрации завершится 25 июля. Это последний день, когда кандидаты смогут предоставить на проверку подписи в свою поддержку.

Кроме того, в понедельник рабочая группа окружной комиссии принимает документы на регистрацию от кандидата в депутаты Государственной думы РФ от Амурской области Андрея Кузьмина, представляющего региональное отделение ЛДПР.

Ранее документы в избирком подали претендующие на пост главы региона заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Сергей Левицкий, которого партия "Справедливая Россия" выдвинула в качестве кандидата, и председатель регионального отделения Народной партии "За женщин России" Наталья Глазкова.