Парламентарии из России встретились с американскими коллегами в Берлине

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы и Совета Федерации в субботу провели встречу с членами конгресса США на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Как отметил перед началом встречи руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, мероприятие было посвящено в том числе вопросам двусторонних отношений.

Ход встречи

Сенатор Владимир Джабаров рассказал, что в ходе встречи напомнил американским коллегам о предложении по взаимному выводу участников парламентских обменов из-под санкций. По его мнению, парламентская дипломатия могла бы способствовать уменьшению напряженности в отношениях.

"Цивилизованный диалог на основе принципов равноправия и взаимного уважения всегда позволяет лучше слышать и воспринимать позиции друг друга", — подчеркнул Джабаров.

Он также пригласил женщин-парламентарием из США посетить Евразийский женский форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.

Как заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, Россия готова внести изменения в "закон Димы Яковлева" в случае создания в США контрольного органа в области опеки детей.

"Пока у вас нет контролирующей инстанции, говорить не о чем", — отметил парламентарий.

Помимо этого, Слуцкий сообщил, что 24 июля в Москве состоится крупная конференция по разоружению, в которой примут участие в том числе американские конгрессмены.

"Мы проговорили два часа, и я очень надеюсь, что сегодняшний диалог — это еще один небольшой вклад в копилку нашего взаимного доверия. Высказались почти все члены российской делегации… Я со своей стороны пригласил конгрессменов и сенаторов посетить РФ, своими глазами увидеть, что происходит, и отказаться от политики и принятии решений, основанных на газетных клише и фейк-ньюс", — заявил Толстой по итогам встречи.

Сессия ПА ОБСЕ

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ продлится до 11 июля, ее общая тема — "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов".

В состав думской части российской делегации, в частности, вошли глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, первый зампред комитета по образованию Геннадий Онищенко.

Совет Федерации представляют в том числе первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров, первый замглавы комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампред комитета по международным делам Александр Бабаков, член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

Ранее на этой неделе американская парламентская делегация посетила Россию и встретилась с коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации, а также была принята министром иностранных дел Сергеем Лавровым.