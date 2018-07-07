РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Парламентарии из России встретились с американскими коллегами в Берлине

0891
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фотоФлаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Депутаты Госдумы и Совета Федерации в субботу провели встречу с членами конгресса США на полях Парламентской ассамблеи ОБСЕ. 

Как отметил перед началом встречи руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, мероприятие было посвящено в том числе вопросам двусторонних отношений.

Ход встречи

Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Парламентский диалог России и США возобновляется, заявил Слуцкий
Сенатор Владимир Джабаров рассказал, что в ходе встречи напомнил американским коллегам о предложении по взаимному выводу участников парламентских обменов из-под санкций. По его мнению, парламентская дипломатия могла бы способствовать уменьшению напряженности в отношениях.

"Цивилизованный диалог на основе принципов равноправия и взаимного уважения всегда позволяет лучше слышать и воспринимать позиции друг друга", — подчеркнул Джабаров.

Он также пригласил женщин-парламентарием из США посетить Евразийский женский форум, который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге.

Как заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, Россия готова внести изменения в "закон Димы Яковлева" в случае создания в США контрольного органа в области опеки детей.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Толстой предложил ПА ОБСЕ отложить рассмотрение резолюций по России

"Пока у вас нет контролирующей инстанции, говорить не о чем", — отметил парламентарий.

Помимо этого, Слуцкий сообщил, что 24 июля в Москве состоится крупная конференция по разоружению, в которой примут участие в том числе американские конгрессмены.

"Мы проговорили два часа, и я очень надеюсь, что сегодняшний диалог — это еще один небольшой вклад в копилку нашего взаимного доверия. Высказались почти все члены российской делегации… Я со своей стороны пригласил конгрессменов и сенаторов посетить РФ, своими глазами увидеть, что происходит, и отказаться от политики и принятии решений, основанных на газетных клише и фейк-ньюс", — заявил Толстой по итогам встречи.

Сессия ПА ОБСЕ

Ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ продлится до 11 июля, ее общая тема — "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов".

В состав думской части российской делегации, в частности, вошли глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, первый зампред комитета по образованию Геннадий Онищенко.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Толстой выступил против конфронтационной позиции ОБСЕ по отношению к России

Совет Федерации представляют в том числе первый замглавы международного комитета Владимир Джабаров, первый замглавы комитета по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампред комитета по международным делам Александр Бабаков, член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

Ранее на этой неделе американская парламентская делегация посетила Россию и встретилась с коллегами из Государственной Думы и Совета Федерации, а также была принята министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Комментировать
Политика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
1
Бразилия
2
Бельгия
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч идёт
1
Россия
0
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Уругвай
2
Франция
Матч окончен
1
Бразилия
2
Бельгия
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч идёт
1
Россия
0
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена