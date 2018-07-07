Парламентский диалог России и США возобновляется, заявил Слуцкий

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Диалог между парламентариями РФ и США возобновляется, констатировал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи с американской делегацией на полях ПА ОБСЕ в Берлине.

"Межпарламентскиий диалог возобновляется, вторая встреча вслед за недавним визитом в Москву делегации американских республиканцев", — сказал Слуцкий журналистам.

Группа американских конгрессменов посетила Россию 30 июня и провела ряд официальных встреч в Санкт-Петербурге. Во вторник американскую делегацию принимали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и обе палаты российского парламента. Как сообщал журналистам глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, члены делегации конгресса США пригласили делегацию Госдумы с ответным визитом. Государственная Дума такое приглашение приняла.

Позднее председатель нижней палаты Вячеслав Володин заявил журналистам, что визит делегации Госдумы в США, в ходе которого российские депутаты могли бы выступить в обеих палатах американского парламента, может состояться осенью.