Толстой пригласил парламентариев из США посетить Россию

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Руководитель российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что на встрече с конгрессменами и сенаторами США на полях ПА ОБСЕ в Берлине пригласил их посетить РФ.

"Мы проговорили два часа, и я очень надеюсь, что сегодняшний диалог — это еще один небольшой вклад в копилку нашего взаимного доверия. Высказались почти все члены российской делегации… Я со своей стороны пригласил конгрессменов и сенаторов посетить РФ, своими глазами увидеть, что происходит, и отказаться от политики и принятии решений, основанных на газетных клише и фейк-ньюс", — заявил Толстой журналистам по итогам встречи.

По его словам, стороны должны вместе работать над пробелами в двухсторонних отношениях.