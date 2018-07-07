Накал в отношениях между Россией и США стал ослабевать, считает Джабаров

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Накал в отношениях между Россией и США стал ослабевать, свидетельство тому, в том числе, участившиеся встречи парламентариев обеих стран, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Он напомнил, что первая такая встреча на площадке ПА ОБСЕ состоялась в прошлом году в Вене и носила конструктивный характер. Затем делегация американских парламентариев дважды была в Москве и совершала визиты в Государственную думу и Совет Федерации.
"Это все звенья одной цепи. Сенаторы хотят помочь своим президентам найти консенсусные решения по ключевым вопросам международной повестки дня. Нам надо разговаривать и договариваться, а не конфликтовать. Усиливающееся взаимодействие двух государств благотворительно сказывается на всей мировой политике", — сказал Джабаров.
По словам сенатора, не может не обнадёживать то, что возобновляется практика двусторонних межпарламентских российско-американских контактов.