Накал в отношениях между Россией и США стал ослабевать, считает Джабаров

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Накал в отношениях между Россией и США стал ослабевать, свидетельство тому, в том числе, участившиеся встречи парламентариев обеих стран, считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Сегодня по инициативе американской стороны снова состоялась очередная встреча в Бундестаге, где проходят мероприятия летней сессии ПА ОБСЕ. Это говорит о том, что некий накал в отношениях между Россией и США начал ослабевать. Свидетельством того является подготовка встречи лидеров двух государств в Хельсинки", — цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.

Он напомнил, что первая такая встреча на площадке ПА ОБСЕ состоялась в прошлом году в Вене и носила конструктивный характер. Затем делегация американских парламентариев дважды была в Москве и совершала визиты в Государственную думу и Совет Федерации.

"Это все звенья одной цепи. Сенаторы хотят помочь своим президентам найти консенсусные решения по ключевым вопросам международной повестки дня. Нам надо разговаривать и договариваться, а не конфликтовать. Усиливающееся взаимодействие двух государств благотворительно сказывается на всей мировой политике", — сказал Джабаров.

По словам сенатора, не может не обнадёживать то, что возобновляется практика двусторонних межпарламентских российско-американских контактов.