В Госдуме ответили на заявления Госдепа о свободе СМИ в России

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Законодательство РФ не ограничивает журналистов "Радио Свободы", "Голоса Америки" и других СМИ в поиске и распространении информации, а статус иностранного агента не накладывает ограничений на журналистскую работу, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя слова пресс-секретаря госдепартамента США Хезер Науэрт об ограничении свободы прессы в России.

Ранее пресс-секретарь госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что, по ее мнению, в России "подавляется свобода прессы", а также осудила Москву за то, что она "выбрала в качестве мишени" радиостанции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Голос Америки", "претворяя в жизнь" закон об "иностранных агентах". Глава пресс-службы американского Госдепа призвала РФ "уважать реализацию фундаментальных свобод, в том числе свободу выражения".

"Законодательство Российской Федерации никак не ограничивает журналистов "Радио Свободы", "Голоса Америки" и любых других в поиске и распространении информации. Статус иностранного агента не накладывает никаких ограничений на журналистскую работу. Поэтому принцип свободы слова соблюден полностью", — сказал РИА Новости Горелкин.

Депутат отметил, что можно зайти на сайт "Радио Свобода" и увидеть все изменения, которым он подвергся после принятия закона об иностранных агентах.

"Это две строчки мелким текстом внизу сайта. Если их специально не искать — то даже не заметишь. Всё. В остальном "Радио Свобода" и другие подобные ресурсы работают как прежде — публикуют, что считают нужным. Никто в России им не указывает, о чем говорить, и даже возможности такой не имеет", — пояснил он.

По мнению парламентария, пресс-секретарь Госдепартамента лукавит, когда говорит, что "Радио Свободная Европа", "Радио Свобода" и "Голос Америки" это обычные СМИ. "Они изначально создавались как пропагандистские ресурсы и остаются такими по сей день. Тем не менее, они свободно работают на российскую аудиторию, их никто не глушит и не блокирует", — заключил Горелкин.

Президент России Владимир Путин в конце прошлого ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.