В Берлине началась встреча российских парламентариев с коллегами из США

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Российские парламентарии начали встречу с делегацией из США "на полях" Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине, передает корреспондент РИА Новости.

Встреча состоялась в субботу после заседания постоянного комитета ПА ОБСЕ.

Среди членов думской части делегации на ПА ОБСЕ заявлены глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный, первый зампред думского комитета по образованию Геннадий Онищенко.

Сенатскую часть представляют, в том числе, первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, первый замглавы комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, зампред комитета СФ по международным делам Александр Бабаков, член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

Американскую сторону на ПА ОБСЕ представляют глава делегации, член палаты представителей конгресса Кристофер Смит, члены палаты представителей Роберт Адерхольт, Стив Коэн, Райан Костелло, Ллойд Доггетт, Элси Хэйстингс, Ричард Хадсон, Рэнди Хальтгрен, Шейла Джексон Ли, Эдди Бернис Джонсон, Стив Кинг, Билли Лонг, Люк Мессер, Гвен Мур, Файлмон Вила, сенаторы Роджер Викер, Бенджамин Карден.