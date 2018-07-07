Россия может не поддержать итоговую декларацию ПА ОБСЕ в Берлине

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Российская делегация может не поддержать принятие итоговой декларации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Берлине, если она будет включать три резолюции, рассмотрение которых РФ предлагала отсрочить, заявил руководитель российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Ранее выступая на заседании постоянного комитета ПА ОБСЕ, Толстой предложил перенести рассмотрение трех резолюций, касающихся РФ. Два проекта резолюций, которые подготовили Украина и Швеция, посвящены нарушению прав человека в России, в том числе в Крыму. Третий проект посвящен десятилетию конфликта в Южной Осетии.

"Что касается самого голосования, которое прошло на постоянном комитете, я уже высказал сомнения и еще раз выскажу господину председателю сомнения в том, что это голосование было легитимным в силу того, что при голосовании председатель спросил, кто за, кто против, но не спросил, кто воздержался, а это означает по регламенту — эти решения должны приниматься двумя третями голосов, — но если он не считает голоса тех, кто воздержался, куда они деваются? Получается, что мы не уважаем позицию тех стран, кто ни за, ни против", — заявил он журналистам после заседания постоянного комитета.

По его словам, для включения резолюций в повестку дня парламентской ассамблеи требуется 38 голосов из 57 (две трети).

Толстой также заявил, что если эти резолюции будут включены в итоговую декларацию, то российская делегация ее не поддержит. "Мы в Минске такую же позицию занимали", — заявил он, имея в виду проведение ПА ОБСЕ в Минске в 2017 году.