Толстой предложил ПА ОБСЕ отложить рассмотрение резолюций по России

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Руководитель российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании постоянного комитета в субботу предложил перенести рассмотрение трех резолюций, касающихся РФ.
"Мы хотим обратить внимание на три проекта дополнительных резолюций, которые касаются непосредственно России. Они, на наш взгляд, носят необъективный и конфронтационный характер, тогда как наша организация призвана налаживать сотрудничество", — заявил Толстой.
По его словам, во многом положения этих резолюций основаны не на фактах, а на домыслах и фейковых новостях.
Он подчеркнул, что РФ предлагает не рассматривать три резолюции, отложив их на более поздний срок.
Двадцать седьмая ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит с 7 по 11 июля. Общая тема сессии: "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов".