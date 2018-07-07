Толстой предложил ПА ОБСЕ отложить рассмотрение резолюций по России

БЕРЛИН, 7 июл — РИА Новости. Руководитель российской делегации на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой на заседании постоянного комитета в субботу предложил перенести рассмотрение трех резолюций, касающихся РФ.

Два проекта резолюций, которые подготовили Украина и Швеция, посвящены нарушению прав человека в России, в том числе в Крыму. Третий проект посвящен десятилетию конфликта в Южной Осетии.

"Мы хотим обратить внимание на три проекта дополнительных резолюций, которые касаются непосредственно России. Они, на наш взгляд, носят необъективный и конфронтационный характер, тогда как наша организация призвана налаживать сотрудничество", — заявил Толстой.

По его словам, во многом положения этих резолюций основаны не на фактах, а на домыслах и фейковых новостях.

"РФ предлагает на этой сессии не рассматривать эти три резолюции с тем, чтобы их авторы могли бы непосредственно приехать на территорию РФ и своими глазами убедиться в реальном положении дел, чтобы не ставить ассамблею в ситуацию, когда мы принимаем решения, явно не имеющие отношения к реальности", — сказал Толстой.

Он подчеркнул, что РФ предлагает не рассматривать три резолюции, отложив их на более поздний срок.

Двадцать седьмая ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ проходит с 7 по 11 июля. Общая тема сессии: "Выполнение обязательств в рамках ОБСЕ: роль парламентов".