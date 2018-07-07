В ГД назвали причины опасений Белого дома перед встречей Путина и Трампа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Опасения близких советников и союзников президента США Дональда Трампа демонстрируют, что "все смешалось в Белом доме" перед встречей лидеров РФ и США, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
"Скажем так, все смешалось в Белом доме. Вот каким образом можно охарактеризовать все, что творится в элитах США перед встречей Трампа и Путина. А учитывая, что Трамп — это человек, который сочетает в себе и авантюристическую жилку, и прагматизм, и некую политическую смелость, конечно, возможно, что Трамп по-другому будет смотреть на ситуацию, например, с Крымом", — сказал РИА Новости Шхагошев.
Парламентарий добавил, что реальная ситуация состоит в том, что ни при каких обстоятельствах Россия не откажется от Крыма.
По мнению Шхагошева, оба президента на предстоящей встрече будут отстаивать защиту национальных интересов своих стран.
"Что касается в целом встречи Трампа и Путина, кто бы что ни говорил, в любом случае оба президента будут все-таки стоять на защите своих национальных интересов… За последние десятилетия редко когда встречаются крупные политические силы, которые открыто, откровенно обсуждая и уступая друг другу где-то в каких- то вопросах, все равно помнят о национальных интересах собственной страны. Я очень рассчитываю, что на этот раз разговор будет идти именно таким образом", — заключил он.