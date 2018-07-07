В ГД назвали причины опасений Белого дома перед встречей Путина и Трампа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Опасения близких советников и союзников президента США Дональда Трампа демонстрируют, что "все смешалось в Белом доме" перед встречей лидеров РФ и США, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что близкие советники и союзники президента США Дональда Трампа опасаются, что Трамп может пойти на уступки в отношении американской политики по Крыму и Украине на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Скажем так, все смешалось в Белом доме. Вот каким образом можно охарактеризовать все, что творится в элитах США перед встречей Трампа и Путина. А учитывая, что Трамп — это человек, который сочетает в себе и авантюристическую жилку, и прагматизм, и некую политическую смелость, конечно, возможно, что Трамп по-другому будет смотреть на ситуацию, например, с Крымом", — сказал РИА Новости Шхагошев.

Парламентарий добавил, что реальная ситуация состоит в том, что ни при каких обстоятельствах Россия не откажется от Крыма.

"В связи с этим Трамп может пойти на то, чтобы выразить противоположное мнение в отличие от тех элит, которые в США за последние годы практически построили свою политическую карьеру на теме Крыма. Как говорится, ловить рыбу в мутной воде. А мутной воды много в Соединённых Штатах. Признать очевидное это будет называться, а не чего-то нового политического со стороны Трампа, если это все-таки произойдёт", — пояснил депутат.

По мнению Шхагошева, оба президента на предстоящей встрече будут отстаивать защиту национальных интересов своих стран.

"Что касается в целом встречи Трампа и Путина, кто бы что ни говорил, в любом случае оба президента будут все-таки стоять на защите своих национальных интересов… За последние десятилетия редко когда встречаются крупные политические силы, которые открыто, откровенно обсуждая и уступая друг другу где-то в каких- то вопросах, все равно помнят о национальных интересах собственной страны. Я очень рассчитываю, что на этот раз разговор будет идти именно таким образом", — заключил он.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле ранее сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Впервые они встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме на саммите АТЭС.