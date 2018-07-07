Астана и Москва не имеют неразрешимых вопросов, заявил МИД Казахстана

АЛМА-АТА, 7 июл — РИА Новости. Во взаимоотношениях Казахстана и России нет неразрешимых вопросов, считает министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.

Об этом он написал в своей статье в " Российской газете " в связи с 20-летием со дня принятия декларации между Казахстаном и Россией о вечной дружбе и союзничестве, ориентированном в XXI столетие.

"Между Казахстаном и Россией практически не существует вопросов, которые не были бы или не могли бы быть решены путем конструктивного диалога и учета взаимных интересов. Сегодня отношения между нашими странами представляют собой успешную и эффективную модель двустороннего и интеграционного взаимодействия, которая является залогом стабильности и безопасности на всем евразийском пространстве", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

По его мнению, в этом плане показателен пример президентов Казахстана и России, которые находятся в тесном контакте и ведут постоянный диалог по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и оценке положения дел в мире.

Абдрахманов отметил, что в течение 2017 года на высшем уровне состоялось шесть двусторонних встреч и 12 телефонных разговоров.

"Четырнадцатого мая 2018 года в Сочи президент РК Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин провели двустороннюю встречу на "полях" заседания Высшего Евразийского экономического совета, а 14 июня глава нашего государства был рад лично поздравить на стадионе "Лужники" уважаемого российского коллегу со стартом исторического спортивного события — чемпионата мира по футболу (и уже сегодня можно от всей души поздравить сборную России с беспрецедентным успехом на мундиале)", — отметил министр.

По его мнению, такая интенсивность встреч и переговоров, безусловно, работает на укрепление связей и свидетельствует о заинтересованности в обеспечении стабильных и взаимовыгодных отношений между двумя странами. "Полагаю, что существующие дружественные отношения Казахстана с Россией по праву можно назвать сегодня успешной моделью стратегического партнерства и союзнических отношений государств на пространстве СНГ", — заключил он.