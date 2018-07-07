Астана и Москва не имеют неразрешимых вопросов, заявил МИД Казахстана

АЛМА-АТА, 7 июл — РИА Новости. Во взаимоотношениях Казахстана и России нет неразрешимых вопросов, считает министр иностранных дел республики Кайрат Абдрахманов.
"Между Казахстаном и Россией практически не существует вопросов, которые не были бы или не могли бы быть решены путем конструктивного диалога и учета взаимных интересов. Сегодня отношения между нашими странами представляют собой успешную и эффективную модель двустороннего и интеграционного взаимодействия, которая является залогом стабильности и безопасности на всем евразийском пространстве", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Абдрахманов отметил, что в течение 2017 года на высшем уровне состоялось шесть двусторонних встреч и 12 телефонных разговоров.
По его мнению, такая интенсивность встреч и переговоров, безусловно, работает на укрепление связей и свидетельствует о заинтересованности в обеспечении стабильных и взаимовыгодных отношений между двумя странами. "Полагаю, что существующие дружественные отношения Казахстана с Россией по праву можно назвать сегодня успешной моделью стратегического партнерства и союзнических отношений государств на пространстве СНГ", — заключил он.