В Госдуме прокомментировали позицию НАТО по встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В обеспокоенности НАТО по поводу предстоящей встречи президентов США и РФ нет ничего странного, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на координатора ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петера Байера сообщило, что некоторые участники альянса НАТО обеспокоены, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным может предпринять действия без координации с другими странами альянса.

"В этом нет ничего странного. Я не считаю это какой-то экстра-новостью. Вполне понятно, у организации НАТО свои интересы. Тот, кто заявлял, заинтересован в развитии НАТО как структуры, которая имеет соответствующий бюджет от всех стран-участниц", — сказал Чепа РИА Новости.

По мнению парламентария, если отношения между Россией и США будут улучшаться, значит финансирование НАТО будет уменьшаться. "В этом, естественно, не заинтересовано руководство этой организации", — заключил депутат.