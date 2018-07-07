В Госдуме прокомментировали позицию НАТО по встрече Путина и Трампа

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В обеспокоенности НАТО по поводу предстоящей встречи президентов США и РФ нет ничего странного, считает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"В этом нет ничего странного. Я не считаю это какой-то экстра-новостью. Вполне понятно, у организации НАТО свои интересы. Тот, кто заявлял, заинтересован в развитии НАТО как структуры, которая имеет соответствующий бюджет от всех стран-участниц", — сказал Чепа РИА Новости.
По мнению парламентария, если отношения между Россией и США будут улучшаться, значит финансирование НАТО будет уменьшаться. "В этом, естественно, не заинтересовано руководство этой организации", — заключил депутат.