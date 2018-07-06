Подготовка выборов мэра за пределами Москвы не потребует допсредств

Девушка во время голосования на выборах. Архивное фото

Девушка во время голосования на выборах. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мэрия Москвы окажет содействие Мосгоризбиркому в организации выборов главы города за пределами столицы без привлечения дополнительных средств из бюджета, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

"Правительство Москвы всесторонне окажет содействие Московской городской избирательной комиссии за счет уже имеющихся в городском хозяйстве ресурсов", — сказал он.

Избирком для создания загородных избирательных участков, по его словам, обеспечат уже имеющимися во владении города помещениями, представляющими собой два объединенных блок-контейнера. Транспорт для перевозки членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей также будет направлен тот, что уже находится в распоряжении городских служб.

"Оргтехникой и мебелью они будут обеспечены за счет временного привлечения имеющихся в городских учреждениях материально-технических ресурсов. Обеспечение кабинами для голосования, стационарными и переносными ящиками для голосования будет осуществлять Московская городская избирательная комиссия самостоятельно. У Мосгоризбиркома для этого все необходимые ресурсы имеются после организации и проведения выборов в предыдущие годы", — пояснил Жидкин.

Он отметил, что видеонаблюдение и Wi-Fi на участках голосования будут обеспечены на базе текущих контрактов.

"Таким образом, мероприятия по оказанию содействия Московской городской избирательной комиссии дополнительных расходов бюджета города Москвы не потребуют", — пояснил он.

Законопроект о создании избирательных участков за пределами города был внесен 14 мая мэром столицы Сергеем Собяниным. Как отметил градоначальник, это было сделано по просьбе москвичей, так как выборы мэра придутся на 9 сентября — самое "дачное" воскресенье осени.

Позднее Мосгордума на внеочередном заседании рассмотрела и приняла в трех чтениях законопроект, предусматривающий образование избирательных участков за пределами города. Для координации при создании "дачных" избирательных участков в Москве была создана рабочая группа, которую возглавил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Ранее от москвичей поступило более 16 тысяч предложений об открытии загородных избирательных участков на выборах мэра. Мосгоризбирком уже определил предварительный перечень из 172 мест в Московской области, где потенциально могут быть открыты участки для голосования, и подписала соглашения с избиркомами Московской, Калужской и Тульской областей. Предполагается также, что они откроются в Тверской, Ярославской и Владимирской областях.