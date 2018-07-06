ЕР подала документы на участие в выборах депутатов ярославской облдумы

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Партия "Единая Россия" подала документы на участие в выборах депутатов Ярославской областной думы, сообщила РИА Новости представитель регионального избиркома в пятницу.
Ранее сообщалось, что на выборы заявились четыре партии — "Яблоко", ЛДПР, "Родная партия" и "Коммунисты России".
"Также документы представили представители регионального отделения партии "Единая Россия", — сказала собеседница.
Согласно информации на сайте реготделения ЕР, кандидаты в депутаты определялись на конференции 30 июня. Единороссы выдвинули кандидатов в каждом избирательном округе.
В единый день голосования 9 сентября в Ярославской области пройдут выборы депутатов Ярославской облдумы и глав муниципалитетов.