ЕР подала документы на участие в выборах депутатов ярославской облдумы

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Партия "Единая Россия" подала документы на участие в выборах депутатов Ярославской областной думы, сообщила РИА Новости представитель регионального избиркома в пятницу.

Ранее сообщалось, что на выборы заявились четыре партии — "Яблоко", ЛДПР, "Родная партия" и "Коммунисты России".

"Также документы представили представители регионального отделения партии "Единая Россия", — сказала собеседница.

Согласно информации на сайте реготделения ЕР, кандидаты в депутаты определялись на конференции 30 июня. Единороссы выдвинули кандидатов в каждом избирательном округе.

В единый день голосования 9 сентября в Ярославской области пройдут выборы депутатов Ярославской облдумы и глав муниципалитетов.