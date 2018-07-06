На пост мэра Екатеринбурга подали заявки двадцать два кандидата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл — РИА Новости, Ольга Ерачина. Избирательная комиссия Екатеринбурга вечером в пятницу закончила прием документов на пост мэра Екатеринбурга: всего на эту должность подали заявки 22 человека, сообщил РИА Новости председатель горизбиркома Илья Захаров.

В пятницу во второй половине дня подали документы три последних кандидата.

"Еланцев Андрей Александрович, ИП — 20-й кандидат. Зименко Юрий Александрович, заместитель директора общества "Кулинар" — 21-й кандидат. Михайлецкая Оксана Борисовна – 22-й кандидат", — сказал Захаров.

Ранее документы для регистрации кандидатами на пост главы города подали еще 19 человек. Это депутат Госдумы Андрей Альшевских, профессор кафедры прикладной экономики Технического университета УГМК Максим Котляров, экс-супруга депутата гордумы Екатеринбурга Константина Киселева Надежда Абакумова, генеральный директор управляющей компании "Технопарк торгмаш" Сергей Зыков, безработный Антон Дербенев, первый заместитель главы администрации города Алексей Кожемяко, безработная Лариса Ладушкина, Валерий Хаданович, Аркадий Халявин, начальник департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин, общественник Дмитрий Москвин, директор управляющей компании "Бизнес-центр "Посадская 21" Александр Чукавин, директор ОАО Инвестиционная компания "ПРОМАКС" Игорь Широков, доцент Уральского горного университета Виктор Карпов, заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, глава компании "Урал Лайн Тур" Елена Лузина, специалист по массажу Сергей Зацарный, заместитель председателя законодательного собрания Свердловской области Виктор Маслаков и генеральный директор Института проектирования и экспертиз "ИнПроЭкс" Евгений Лоскутов.

Председатель горизбиркома ранее заявил, что документы от выдвиженцев будут приниматься до 6 июля, к 23 июля документы будут проверены. Собеседование с претендентами, документы которых оказались в порядке, пройдет 25 июля. После этого конкурсная комиссия рекомендует ряд кандидатов к утверждению на заседании гордумы.

Законодательное собрание Свердловской области 3 апреля приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев. Глава региона подписал закон, 16 апреля он вступил в силу.

Конкурсная комиссия формируется на паритетных началах: половина членов комиссии назначается депутатами гордумы, половина — губернатором Свердловской области. В общей сложности комиссия будет состоять из шести человек. Участвовать в конкурсе на пост мэра смогут граждане старше 21 года без судимости.