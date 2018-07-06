Минюст примет меры против СМИ-иноагентов, не предоставивших отчеты

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минюст России примет меры против иностранных СМИ-иноагентов, которые, как и "Радио Свобода", не представили отчетность, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе ведомства.

Ранее "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" была оштрафована судом за то, что не предоставило органам власти информацию в соответствии со статусом иностранного агента.

"Иные иностранные средства массовой информации, выполняющие функции иностранного агента, в Минюст России отчеты не представили. К ним также будут применены меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством", — сообщили в Минюсте на вопрос, подана ли необходимая отчетность другими СМИ-иноагентами.

Названий СМИ, к которым будут приняты меры, в министерстве не назвали. Всего в список иноагентов, действующих в России, включено девять СМИ, в том числе "Голос Америки".