Косачев рассказал о реакции России в случае снятия санкций с парламентариев

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В случае снятия санкций США против российских парламентариев ответные меры будут отменены незамедлительно, американская сторона знает об этом, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее один из Telegram-каналов сообщил о том, что Вашингтон может рассматривать возможность отмены санкционного режима против российских депутатов и сенаторов для возобновления межпарламентского диалога. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее говорил РИА Новости, что российские парламентарии на встрече с делегацией США поднимут вопрос снятия санкций с членов Совфеда и Госдумы.

"Российская позиция на этот счёт хорошо известна — односторонние санкции противоречат международному праву, а санкции против парламентариев — ещё и основополагающим принципам демократии. Соответствующие российские решения во всех случаях носят ответный и, как правило, зеркальный характер, и подлежат отмене незамедлительно после отмены санкционных решений, явившихся причиной их принятия нами", — сказал Косачев.

По его словам, такая позиция хорошо известна авторам санкционной политики и по определению "не является ни предметом переговоров, ни сюжетом каких-то просьб и обращений с российской стороны".

"Если абсурдность, незаконность и бесперспективность санкционной политики наконец-то становится очевидной и для американской стороны, это можно только приветствовать", — отметил сенатор.

Но российской стороне "об этих процессах ничего не известно, и мы их не инициируем", при этом, разумеется, последовательно и открыто обозначая на всех уровнях и во всех форматах неприятие санкционной логики как таковой, заключил Косачев.